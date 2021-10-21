Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! Четвертый раунд называется Найди слово. Перед участниками появится гигантский филворд с большим количеством букв, в которых зашифрованы слова по горизонтали и вертикали. Задача игроков – вычеркнуть как можно больше существительных, которые состоят из более чем четырех букв.

В 4 раунде Хто зверху? 2021 выпуск 9 девушки без проблем найдут слово «блогер» и «кукла». А как с задачей справятся мужчины? Кто победит в этом раунде? Смотри шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9 онлайн.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон