Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9 от 21.10.2021
21 октября

Евгений Кот разделся ради Стеклянной доски. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 выпуск от 21.10.2021 на сайте Нового канала! В предфинальном раунде участники померяются эрудицией на стеклянной доске. Женскую команду будет представлять Анна Андрейчук, а от мужчин будет выступать Евгений Кот. Кто из них дольше удержится на стеклянной подвижной поверхности? Смотри в шоу Хто зверху? 2021 выпуск 9.

Леся Никитюк спросит Евгения Кота об обязательном компоненте зеленого борща, традиционной начинке для шарлотки и замужней женщине. Что такого наговорит Евгений, что будет в шоке даже Сергей Притула? Не пропусти интересный раунд – смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 9.

Смотреть онлайн выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 9 Хто зверху? 11 сезон

Евгений Кот разделся ради Стеклянной доски. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 9. Раунд 7
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