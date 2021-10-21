Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 9 випуск від 21.10.2021 на сайті Нового каналу! У фінальному раунді учасники одягнуться у костюми динозаврів. Щоб перемогти у цій грі, їм потрібно застелити скатертину, засервірувати стіл, дістати з холодильника страви, обережно поставити їх на стіл, а потім сісти на своє місце. Переможе та команда, яка швидше виконає всі необхідні умови. Хочеш дізнатися, хто опиниться зверху, а хто проллє гіркі сльози через поразку? Дивись шоу Нового каналу Хто зверху? сезон 11 випуск 9 онлайн.

Дивитися онлайн випуск 9 Хто зверху? 11 сезон