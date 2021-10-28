В финальном раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 команды сыграют в морской бой на выживание. Каждый участник станет капитаном своего корабля и попытается потопить соперника с помощью цветных шаров. Участники будут стрелять поочередно. Если попадают в цель, то продолжают нападать, если нет – ход переходит к сопернику.

Хто зверху? 2021 Сергей Притула утопит Лесю Никитюк. Отомстят ли ему участницы женской команды? Кто победит в гендерном сражении? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 28 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон