Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10 от 28.10.2021
28 октября

Морской бой на выживание в финале! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 8

В финальном раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 команды сыграют в морской бой на выживание. Каждый участник станет капитаном своего корабля и попытается потопить соперника с помощью цветных шаров. Участники будут стрелять поочередно. Если попадают в цель, то продолжают нападать, если нет – ход переходит к сопернику.

Хто зверху? 2021 Сергей Притула утопит Лесю Никитюк. Отомстят ли ему участницы женской команды? Кто победит в гендерном сражении? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 28 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Морской бой на выживание в финале! Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 8
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