В пятом раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 команды поменяются ролями. Девушкам придется разобраться в компьютерных приставках и попытаться отличить PSP, XBOX, SUBOR, DENDY, NINTENDO и PLAYSTATION.

Хто зверху? 2021 мужчинам тоже придется не сладко. Чтобы победить в этом конкурсе, им нужно правильно сопоставить портняжные элементы, которые использует дизайнер при пошиве нарядов, с готовыми изделиями. Какая команда лучше справится с заданием? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 10 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон