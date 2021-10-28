Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10 от 28.10.2021
28 октября

Как выглядит DENDY и что такое драпировка? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 5

В пятом раунде шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 команды поменяются ролями. Девушкам придется разобраться в компьютерных приставках и попытаться отличить PSP, XBOX, SUBOR, DENDY, NINTENDO и PLAYSTATION.

Хто зверху? 2021 мужчинам тоже придется не сладко. Чтобы победить в этом конкурсе, им нужно правильно сопоставить портняжные элементы, которые использует дизайнер при пошиве нарядов, с готовыми изделиями. Какая команда лучше справится с заданием? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 10 на Новом канале.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 6 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Как выглядит DENDY и что такое драпировка? Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 5
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