Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 на сайте Нового канала! В пятом раунде участники расскажут о себе невероятные, лживые и правдивые факты. И все это для того, чтобы сбить с толку соперника. Хто зверху? 2021 Владимир Жогло признается, что съедает арбуз за одну минуту, а Леся Никитюк расскажет, что знакома с внуком Боба Марли. Что из этого окажется правдой, а что ложью? Хочешь услышать невероятные факты о звездах, а также узнать, какая команда перехитрит соперника и одержит победу? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 10.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 7 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон