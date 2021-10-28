Новый каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10 от 28.10.2021
28 октября

Анна Гресь и стеклянная доска созданы друг для друга. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 7

Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021. В раунде Стеклянная доска Сергей Притула решит проверить эрудицию жены депутата Анны Гресь. Капитан мужской команды спросит ее о языках ООН, духах CHANEL №5, кинокомпании с изображением гор на логотипе, а также о битве, в которой участвовало войско Богдана Хмельницкого.

В седьмом раунде шоу Хто зверху? 2021 Леся Ивановна отправит на доску Тараса Стадницкого и спросит про Х-хромосомы у женщин и детей Анджелины Джоли. Кто из игроков даст больше правильных ответов и увеличит счет команды перед финалом? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 10.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 8 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Анна Гресь и стеклянная доска созданы друг для друга. Хто зверху? Сезон 11. Выпуск 10. Раунд 7
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