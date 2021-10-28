В шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 участники команд сыграют в конкурс По губам. Анна Гресь очень удивится, когда прочтет из уст Леси Никитюк слово «бизнес». Почему оно ее смутит? Что на самом деле услышит актриса? Узнай прямо сейчас!

Во втором раунде шоу Хто зверху? 2021 игра команды Сергея Притулы также не пройдет без курьезных ситуаций. Его кум Владимир Жогло услышит слово «трава» вместо «кафе». Хочешь узнать, кто будет выкрикивать «целлюлит» вместо «дерунов»? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? сезон 11 выпуск 10.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 3 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон