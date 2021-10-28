Смотри онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 выпуск от 28.10.2021 на сайте Нового канала! В четвертом раунде команды будут искать слова на гигантском филворде и вычеркивать их маркерами. Засчитываются только литературные существительные, состоящие из более чем четырех букв.

Хто зверху? 2021 год участники так увлекутся игрой, что найдут больше слов, чем от них ожидали. Команда девушек дополнительно вычеркнет «чуму», а мужчины – «рало». Кому лишнее слово поможет победить? Смотри онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 выпуск 10.

Смотреть онлайн выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Смотреть онлайн 5 раунд выпуск 10 Хто зверху? 11 сезон