Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021. У раунді Скляна дошка Сергій Притула вирішить перевірити ерудицію дружини депутата Анни Гресь. Капітан чоловічої команди запитає її про мови ООН, парфуми CHANEL №5, кінокомпанію із зображенням гір на логотипі, а також про битву, у якій брало участь військо Богдана Хмельницького.

У сьомому раунді шоу Хто зверху? 2021 Леся Іванівна відправить на дошку Тараса Стадницького і запитає про Х-хромосоми у жінок та дітей Анджеліни Джолі. Хто з гравців дасть більше правильних відповідей і збільшить рахунок команди перед фіналом? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

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