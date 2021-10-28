Новий каналХто зверху?Сезон 11Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10 від 28.10.2021
28 жовтня

Анна Гресь і скляна дошка створені одна для одної. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 7

Дивись онлайн шоу Хто зверху? 11 сезон 10 випуск від 28.10.2021. У раунді Скляна дошка Сергій Притула вирішить перевірити ерудицію дружини депутата Анни Гресь. Капітан чоловічої команди запитає її про мови ООН, парфуми CHANEL №5, кінокомпанію із зображенням гір на логотипі, а також про битву, у якій брало участь військо Богдана Хмельницького.

У сьомому раунді шоу Хто зверху? 2021 Леся Іванівна відправить на дошку Тараса Стадницького і запитає про Х-хромосоми у жінок та дітей Анджеліни Джолі. Хто з гравців дасть більше правильних відповідей і збільшить рахунок команди перед фіналом? Дивись онлайн шоу Хто зверху? сезон 11 випуск 10.

Дивитися онлайн випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Дивитися онлайн 8 раунд випуск 10 Хто зверху? 11 сезон

Анна Гресь і скляна дошка створені одна для одної. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 7
Сергій Притула заручився підтримкою кума. Хто зверху? Сезон 11. Випуск 10. Раунд 1 ...
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