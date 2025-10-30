Оля Полякова проти скляної дошки: це варто побачити! У сьомому раунді розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск зіркові учасники відповідатимуть на запитання капітана суперників, тримаючись на скляній хиткій дошці. Цього разу приготуйся до вражаючого видовища!

Чоловіки шоковані завзятістю жінок у шоу Хто зверху? 2025. Оля Полякова встановила абсолютний рекорд раунду Чоловік чи жінка, адже вона залишилась на дошці навіть по завершенню часу! А представник чоловічої команди жодного разу не помилився, відповідаючи на запитання капітана суперників. Кому ж вдалося здобути перемогу в раунді: хлопцям чи дівчатам? Дивись онлайн найкраще ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 8 раунд випуск 6 Хто зверху? 14 сезон