Випуск 6. Раунд 7. Одна дивиться, інша прилипає: хлопці в шоці від дівчат. Хто зверху? Сезон 14

30 жовтня

Оля Полякова проти скляної дошки: це варто побачити! У сьомому раунді розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск зіркові учасники відповідатимуть на запитання капітана суперників, тримаючись на скляній хиткій дошці. Цього разу приготуйся до вражаючого видовища!

Чоловіки шоковані завзятістю жінок у шоу Хто зверху? 2025. Оля Полякова встановила абсолютний рекорд раунду Чоловік чи жінка, адже вона залишилась на дошці навіть по завершенню часу! А представник чоловічої команди жодного разу не помилився, відповідаючи на запитання капітана суперників. Кому ж вдалося здобути перемогу в раунді: хлопцям чи дівчатам? Дивись онлайн найкраще ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

«Ірина Білик подарувала мені туфлі»: Лєра Товстолєс здивувала історією

23 жовтня
«Моя мрія – знятись у комедійному бойовику»: Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри

17 жовтня
«Глядачі не будуть задоволені»: холостяк Тарас Цимбалюк – про тиск та хейт

16 жовтня
