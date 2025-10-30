Шалені зіркові історії! На черзі шостий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон випуск 6, в якому чоловіки та жінки вправлятимуться в мистецтві обману. Зіркові учасники в конкурсі Було-не було поділяться цікавими особистими фактами, а суперники повинні відгадати, чи було це насправді. Приготуйся до несподіваних зізнань!

У шоу Хто зверху? 2025 ти почуєш відверті зізнання зірок, а їхня вправна брехня тебе точно здивує. У кого приймала пологи Оля Полякова? Чи справді Володимир Дантес був обличчям компанії, яка надавала ритуальні послуги? Як Юрій Ткач примудрився привселюдно порвати штани? І хто був присутній на пологах Лесі Нікітюк? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон випуск 6 – ці зіркові історії просто вогонь!

