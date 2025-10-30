Дивіться також
Дивіться також
Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 7. Одна дивиться, інша прилипає: хлопці в шоці від дівчат. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 5. Чоловіки потрапили у подарункову халепу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 4. Он летает: кого отгадывают женщины? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 3. Як дівчатам завадили в грі розмови? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 2. Оля Полякова довела Лесю до істеричного сміху. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 1. Вони посварилися ще до закінчення раунду. Хто зверху? Сезон 14

30 жовтня

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Шалені зіркові історії! На черзі шостий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон випуск 6, в якому чоловіки та жінки вправлятимуться в мистецтві обману. Зіркові учасники в конкурсі Було-не було поділяться цікавими особистими фактами, а суперники повинні відгадати, чи було це насправді. Приготуйся до несподіваних зізнань!

У шоу Хто зверху? 2025 ти почуєш відверті зізнання зірок, а їхня вправна брехня тебе точно здивує. У кого приймала пологи Оля Полякова? Чи справді Володимир Дантес був обличчям компанії, яка надавала ритуальні послуги? Як Юрій Ткач примудрився привселюдно порвати штани? І хто був присутній на пологах Лесі Нікітюк? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон випуск 6 – ці зіркові історії просто вогонь!

Дивись онлайн Хто зверху? 2025
Дивись онлайн 7 раунд випуск 6 Хто зверху? 14 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 6 випуск: дивитися від 30.10.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

«Ірина Білик подарувала мені туфлі»: Лєра Товстолєс здивувала історією

23 жовтня
Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

«Моя мрія – знятись у комедійному бойовику»: Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри

17 жовтня
Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

«Глядачі не будуть задоволені»: холостяк Тарас Цимбалюк – про тиск та хейт

16 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь