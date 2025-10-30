Дивіться також
30 жовтня

Таких танців ти ще не бачив! Дивись ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон випуск 6, в якому чоловіки та жінки зійдуться у феєричному музичному батлі, а кожна правильна відповідь святкуватиметься шаленими танцями, яких ти ще не бачив.

На черзі третій раунд сімейного шоу Хто зверху? 2025 Кнопка, в якому команди наввипередки натискають на кнопку, щоб скоріше назвати виконавця і назву пісні, яка звучить у студії. Цього разу улюблений конкурс Лесі Нікітюк видався досить несподіваним, адже в команді суперників теж є затяті меломани. Яку пісню чоловіки відгадали з першої ноти? Кого з учасників суддя оштрафував за підказку від глядачів? І хто із чоловіків настільки добре знається на піснях, що склав конкуренцію Лесі Нікітюк? Дивись онлайн розважальне шоу Хто зверху? 14 сезон випуск 6 і дізнайся відповіді на ці запитання.

Хто зверху? 14 сезон 6 випуск: дивитися від 30.10.2025
23 жовтня
17 жовтня
16 жовтня
