Таких танцев ты ещё не видел! Смотри игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон, 6 выпуск, в котором мужчины и женщины сойдутся в феерическом музыкальном баттле, а каждый правильный ответ будет отмечен безумными танцами, каких ты ещё не видел.

На очереди третий раунд семейного шоу Хто зверху? 2025 «Кнопка», в котором команды наперегонки нажимают на кнопку, чтобы скорее назвать исполнителя и название песни, звучащей в студии. На этот раз любимый конкурс Леси Никитюк оказался довольно неожиданным, ведь в команде соперников тоже есть заядлые меломаны. Какую песню мужчины угадали с первой ноты? Кого из участников судья оштрафовал за подсказку от зрителей? И кто из мужчин настолько хорошо разбирается в песнях, что составил конкуренцию Лесе Никитюк? Смотри онлайн развлекательное шоу Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

