Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск: смотреть от 30.10.2025

Выпуск 6. Раунд 7. Одна смотрит, другая прилипает: парни в шоке от девушек. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 6. Порванные штаны, роды и другие лживые истории. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 5. Мужчины попали в подарочную передрягу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 4. Він літає: кого відгадують жінки? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 3. Как девушкам помешали в игре разговоры? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 2. Оля Полякова довела Лесю до истерического смеха. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 1. Они поссорились ещё до окончания раунда. Хто зверху? Сезон 14

30 октября

Не пропусти яркий финал, который окунёт тебя в мистическую атмосферу! Смотри восьмой раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон, 6 выпуск и узнай, кто победит в этой безумной игре.

На этот раз финал семейного шоу Хто зверху? 2025 перенесёт участников в мистическую ночь Хэллоуина, полную привидений и монстров. Им придётся собрать все силы для победы, ведь в финале команда может удвоить баллы, заработанные во время игры. Готовься к сюрпризам! Ты увидишь, как звёзды окажутся в жутком мире мистики, а командный дух будет проверяться злыми духами. Кто же одержит победу в этом впечатляющем состязании – мужчины или женщины? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Новый каналХто зверху?Сезон 14
