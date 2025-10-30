Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск: смотреть от 30.10.2025

Не пропусти яркий финал, который окунёт тебя в мистическую атмосферу! Смотри восьмой раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон, 6 выпуск и узнай, кто победит в этой безумной игре.

На этот раз финал семейного шоу Хто зверху? 2025 перенесёт участников в мистическую ночь Хэллоуина, полную привидений и монстров. Им придётся собрать все силы для победы, ведь в финале команда может удвоить баллы, заработанные во время игры. Готовься к сюрпризам! Ты увидишь, как звёзды окажутся в жутком мире мистики, а командный дух будет проверяться злыми духами. Кто же одержит победу в этом впечатляющем состязании – мужчины или женщины? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025