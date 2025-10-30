Командная игра удалась не всем! Смотри игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск, в котором мужчины и женщины будут доказывать, кто сообразительнее и ловчее. На очереди первый раунд Руки-ноги, и участникам нужно настроиться на быструю командную игру.

Мужчины и женщины в шоу Хто зверху? 2025 должны составлять слова при помощи рук и ног. Но почему некоторые поссорились ещё до окончания конкурса, а кому-то не удавалось найти нужные буквы, несмотря на подсказки? Ты узнаешь, что именно пишут под постами Дантеса в соцсетях – хейт или комментарии? И почему важно знать песню про пса Патрона. Чем Леся Никитюк раздражала Дантеса? Как короткое платье Оли Поляковой помешало мужчинам в игре? И почему после этого конкурса Лесе страшно возвращаться в Хмельницкий? Смотри онлайн шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

