Випуск 6. Раунд 1. Вони посварилися ще до закінчення раунду. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 7. Одна дивиться, інша прилипає: хлопці в шоці від дівчат. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 5. Чоловіки потрапили у подарункову халепу. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 4. Он летает: кого отгадывают женщины? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 3. Як дівчатам завадили в грі розмови? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 2. Оля Полякова довела Лесю до істеричного сміху. Хто зверху? Сезон 14

30 жовтня

Командна гра вдалася не всім! Дивись ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск, в якому чоловіки та жінки доводитимуть, хто кмітливіший і спритніший. На черзі перший раунд Руки-ноги, і учасникам потрібно налаштуватися на швидку командну гру.

Чоловіки та жінки в шоу Хто зверху? 2025 повинні скласти слова за допомогою рук і ніг. Але чому дехто посварився ще до закінчення конкурсу, а комусь не вдавалося знайти потрібні букви, попри підказки? Ти дізнаєшся, що саме пишуть під постами Дантеса в соцмережах: хейт чи коментар? І чому важливо знати пісню про пса Патрона. Чим Леся Нікітюк роздратувала Дантеса? Як коротка сукня Олі Полякової завадила чоловікам у грі? І чому після цього конкурсу Лесі страшно повертатися в Хмельницький? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн 2 раунд випуск 6 Хто зверху? 14 сезон

«Ірина Білик подарувала мені туфлі»: Лєра Товстолєс здивувала історією

23 жовтня
«Моя мрія – знятись у комедійному бойовику»: Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри

17 жовтня
«Глядачі не будуть задоволені»: холостяк Тарас Цимбалюк – про тиск та хейт

16 жовтня
