Командна гра вдалася не всім! Дивись ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск, в якому чоловіки та жінки доводитимуть, хто кмітливіший і спритніший. На черзі перший раунд Руки-ноги, і учасникам потрібно налаштуватися на швидку командну гру.

Чоловіки та жінки в шоу Хто зверху? 2025 повинні скласти слова за допомогою рук і ніг. Але чому дехто посварився ще до закінчення конкурсу, а комусь не вдавалося знайти потрібні букви, попри підказки? Ти дізнаєшся, що саме пишуть під постами Дантеса в соцмережах: хейт чи коментар? І чому важливо знати пісню про пса Патрона. Чим Леся Нікітюк роздратувала Дантеса? Як коротка сукня Олі Полякової завадила чоловікам у грі? І чому після цього конкурсу Лесі страшно повертатися в Хмельницький? Дивись онлайн шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

