У цьому раунді ти дізнаєшся хто є хто! Дивись шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і стань свідком найсмішнішого конкурсу Хто я? Ти побачиш, як учасники заплутаються у власних запитаннях, а підказки будуть діяти зовсім навпаки. Сьогодні завдання четвертого раунду заведе в глухий кут навіть капітанів.

У раунді Хто я? шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 учасники відгадують персонажа, зображеного на картині за ширмою. Про що забув запитати Юрій Ткач, що від початку заплутало всю команду? Якого персонажа відгадувала alyona alyona разом із жіночою командою? І як пройшли перші в сезоні дивоглядки капітанів Лесі Нікітюк і Вови Дантеса? Дивись онлайн найкраще розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 5 раунд випуск 6 Хто зверху? 14 сезон