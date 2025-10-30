В этом раунде ты узнаешь, кто есть кто! Смотри семейное шоу Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и стань свидетелем самого смешного конкурса Кто я? Ты увидишь, как участники запутаются в собственных вопросах, а подсказки будут работать совсем наоборот. Сегодня задание четвёртого раунда заведёт в тупик даже капитанов.

В раунде Кто я? шоу Нового канала Хто зверху? 2025 участники отгадывают персонажа, изображённого на картинке за ширмой. О чём забыл спросить Юрий Ткач, что с самого начала запутало всю команду? Какого персонажа отгадывала alyona alyona вместе с женской командой? И как прошли первые в сезоне гляделки капитанов Леси Никитюк и Вовы Дантеса? Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

