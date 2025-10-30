Конкурс, в котором самое главное – это слова. На очереди второй раунд игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск, в котором мужчины и женщины будут демонстрировать своё умение читать по губам. Но как это сделать, когда в наушниках громко играет музыка?

Семейное шоу Хто зверху? 2025 покажет, как Леся Никитюк едва не проиграла раунд из-за приступа смеха, а Владимир Дантес получил новый псевдоним от своих товарищей по команде. Как Оля Полякова довела Лесю Никитюк и всю мужскую команду до истерического смеха? Какое слово девушки отгадали в последнюю секунду? Как мужчины справились с заданием раунда? И почему им помешал размер рта их капитана?

