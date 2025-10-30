Оля Полякова против стеклянной доски – это стоит увидеть! В седьмом раунде развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск звёздные участники будут отвечать на вопросы капитана соперников, удерживаясь на стеклянной шаткой доске. На этот раз приготовься к впечатляющему зрелищу!

Мужчины шокированы упорством женщин в шоу Хто зверху? 2025. Оля Полякова установила абсолютный рекорд раунда Мужчина или женщина, ведь она удержалась на доске даже после окончания времени! А представитель мужской команды ни разу не ошибся, отвечая на вопросы капитана соперников. Кому же удалось одержать победу в этом раунде – парням или девушкам? Смотри онлайн лучшее игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

