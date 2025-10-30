Смотрите также
Выпуск 6. Раунд 8. Хэллоуин на носу! Команды попали в фильм ужасов! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 6. Порванные штаны, роды и другие лживые истории. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 5. Мужчины попали в подарочную передрягу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 4. Він літає: кого відгадують жінки? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 3. Как девушкам помешали в игре разговоры? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 2. Оля Полякова довела Лесю до истерического смеха. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 1. Они поссорились ещё до окончания раунда. Хто зверху? Сезон 14

30 октября

Оля Полякова против стеклянной доски – это стоит увидеть! В седьмом раунде развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск звёздные участники будут отвечать на вопросы капитана соперников, удерживаясь на стеклянной шаткой доске. На этот раз приготовься к впечатляющему зрелищу!

Мужчины шокированы упорством женщин в шоу Хто зверху? 2025. Оля Полякова установила абсолютный рекорд раунда Мужчина или женщина, ведь она удержалась на доске даже после окончания времени! А представитель мужской команды ни разу не ошибся, отвечая на вопросы капитана соперников. Кому же удалось одержать победу в этом раунде – парням или девушкам? Смотри онлайн лучшее игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и узнай ответ на этот вопрос.

