30 октября

Безумные звёздные истории! На очереди шестой раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск, в котором мужчины и женщины будут соревноваться в искусстве обмана. Звёздные участники в конкурсе «Было-не было» поделятся интересными личными фактами, а соперники должны будут угадать, было это на самом деле или нет. Приготовься к неожиданным признаниям!

В шоу Хто зверху? 2025 ты услышишь откровенные признания звёзд, а их умелая ложь тебя точно удивит. У кого принимала роды Оля Полякова? Правда ли, что Владимир Дантес был лицом компании, оказывавшей ритуальные услуги? Как Юрий Ткач умудрился прилюдно порвать штаны? И кто присутствовал на родах Леси Никитюк? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск – эти звёздные истории просто огонь!

Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск: смотреть от 30.10.2025
«Ирина Билык подарила мне туфли»: Лера Товстолес удивила историей

23 октября
«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
