Этот обмен ролями невозможно забыть! Смотри развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск, в котором мужчины будут выполнять женскую работу и наоборот. В пятом раунде ты увидишь, как девушки осваивают настоящие казацкие ритуалы. Но почему даже Леся Никитюк испугается этого задания?

Мужчины в раунде Обмен ролями шоу Хто зверху? 2025 попадут в настоящую подарочную передрягу. Даже судья Александр Педан попытается их спасти, чем рассердит Лесю Никитюк. Какие задания получили команды в этом непредсказуемом конкурсе? Справились ли девушки со своим зрелищным испытанием, которое под силу не каждому мужчине? И почему Александр Педан решил подсудить команде Дантеса? Смотри онлайн игровое шоу Хто зверху? 14 сезон 6 выпуск и стань свидетелем феерического обмена ролями.

