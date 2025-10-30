Цей обмін ролями важко забути! Дивись розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск, в якому чоловіки виконуватимуть жіночу роботу та навпаки. У п’ятому раунді ти побачиш, як дівчата навчаться справжніх козацьких ритуалів. Але чому навіть Леся Нікітюк злякається цього завдання?

Чоловіки в раунді Обмін ролями шоу Хто зверху? 2025 потраплять у справжню подарункову халепу. Навіть суддя Олександр Педан спробує їх врятувати, чим розізлить Лесю Нікітюк. Які завдання отримали команди в цьому непередбачуваному конкурсі? Чи впоралися дівчата зі своїм видовищним випробуванням, яке не кожному чоловіку під силу? І чому Олександр Педан вирішив підсудити команді Дантеса? Дивись онлайн ігрове шоу Хто зверху? 14 сезон випуск 6 і стань свідком феєричного обміну ролями.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 6 раунд випуск 6 Хто зверху? 14 сезон