Конкурс, в якому найважливіше – це слова. На черзі другий раунд ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск, в якому чоловіки та жінки показуватимуть своє вміння читати по губах. Але як це зробити, коли в навушниках голосно грає музика?

Шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025 покаже, як Леся Нікітюк ледь не програла раунд через напад сміху, а Володимир Дантес отримав новий псевдонім від своїх колег по команді. Як Оля Полякова довела Лесю Нікітюк і всю чоловічу команду до істеричного сміху? Яке слово дівчата відгадали на останній секунді? Як впоралися чоловіки із завданням раунду? І чому їм на заваді став розмір рота їхнього каптана? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон випуск 6 і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Дивись онлайн 3 раунд випуск 6 Хто зверху? 14 сезон