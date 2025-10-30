Дивіться також
Дивіться також
Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 7. Одна дивиться, інша прилипає: хлопці в шоці від дівчат. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 6. Розірвані штани, пологи та інші брехливі історії. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 5. Чоловіки потрапили у подарункову халепу. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 6. Раунд 4. Он летает: кого отгадывают женщины? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 3. Як дівчатам завадили в грі розмови? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 2. Оля Полякова довела Лесю до істеричного сміху. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 6. Раунд 1. Вони посварилися ще до закінчення раунду. Хто зверху? Сезон 14

30 жовтня

Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

Не пропусти яскравий фінал, який занурить у містичну атмосферу! Дивись восьмий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся, хто переможе в цій шаленій грі.

Цього разу фінал шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025 перенесе учасників у містичну ніч Хелловіну, повну привидів і монстрів. Їм потрібно зібрати всі сили для перемоги, адже у фіналі команда може подвоїти отримані під час гри бали. Варто чекати сюрпризів! Ти побачиш, як зірки потраплять у моторошний світ містики, а командний дух перевірятиметься злими духами. Хто ж здобуде перемогу в цьому вражачому змаганні: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 6 випуск: дивитися від 30.10.2025
Новини каналу
Новини каналу
Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

«Ірина Білик подарувала мені туфлі»: Лєра Товстолєс здивувала історією

23 жовтня
Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

«Моя мрія – знятись у комедійному бойовику»: Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри

17 жовтня
Випуск 6. Раунд 8. Хелловін на носі! Команди потрапили у фільм жахів! Хто зверху? Сезон 14

«Глядачі не будуть задоволені»: холостяк Тарас Цимбалюк – про тиск та хейт

16 жовтня
Показати більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь