Хто зверху? 14 сезон 6 випуск: дивитися від 30.10.2025

Не пропусти яскравий фінал, який занурить у містичну атмосферу! Дивись восьмий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся, хто переможе в цій шаленій грі.

Цього разу фінал шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025 перенесе учасників у містичну ніч Хелловіну, повну привидів і монстрів. Їм потрібно зібрати всі сили для перемоги, адже у фіналі команда може подвоїти отримані під час гри бали. Варто чекати сюрпризів! Ти побачиш, як зірки потраплять у моторошний світ містики, а командний дух перевірятиметься злими духами. Хто ж здобуде перемогу в цьому вражачому змаганні: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 6 випуск і дізнайся відповідь на це запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025