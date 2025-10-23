Дивіться також
Випуск 5. Раунд 5. Цей обмін ролями ти точно не забудеш! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 1. Сьогодні справедливість їх підвела? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 2. Це було неймовірно! Вони відгадали все! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 3. Такого ще не було! Дантес грає за дівчат? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 4. Навіть ширма не витримала цього шаленства! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 6. Артемій Єгоров і трішки невезіння. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танець оси та інші підступні запитання. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 8. Феєричний фінал! Чи знайдуть вони другу половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 жовтня

Увага! У студії справжні риби! На черзі п’ятий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск, в якому чоловіки виконуватимуть жіночу роботу та навпаки. Ти побачиш шалене протистояння, під час якого дівчата шукатимуть романтичну рибу, а чоловіки доведуть, що вони – природжені кулінари.

Шоу Хто зверху? 2025 ламає гендерні стереотипи! Хто придумав, що жінкам не місце на риболовлі, а чоловікам – на кухні. Сьогодні ми доведемо протилежне! Як у студії шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025 5 випуск опинилися справжні риби? Чи доведуть чоловіки, що вони вправні кулінари та не гірше жінок розуміються на приготуванні страв? І чому голодними краще на цей конкурс не приходити? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і стань свідком неочікуваного обміну ролями!

Дивись онлайн Хто зверху? 2025
Дивись онлайн 6 раунд випуск 5 Хто зверху? 14 сезон

