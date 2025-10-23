Увага! У студії справжні риби! На черзі п’ятий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск, в якому чоловіки виконуватимуть жіночу роботу та навпаки. Ти побачиш шалене протистояння, під час якого дівчата шукатимуть романтичну рибу, а чоловіки доведуть, що вони – природжені кулінари.

Шоу Хто зверху? 2025 ламає гендерні стереотипи! Хто придумав, що жінкам не місце на риболовлі, а чоловікам – на кухні. Сьогодні ми доведемо протилежне! Як у студії шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025 5 випуск опинилися справжні риби? Чи доведуть чоловіки, що вони вправні кулінари та не гірше жінок розуміються на приготуванні страв? І чому голодними краще на цей конкурс не приходити? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і стань свідком неочікуваного обміну ролями!

