Выпуск 5. Раунд 1. Сегодня справедливость их подвела? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 3. Такого ещё не было! Дантес играет за девушек? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 4. Даже ширма не выдержала этого безумия! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 5. Этот обмен ролями ты точно не забудешь! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 8. Феерический финал! Найдут ли они свою вторую половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 октября

Раунд, в котором все лгут! Смотри лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск, в котором ты узнаешь удивительные истории из жизни звёздных участников, а также увидишь, как звёзды умеют врать. Не пропусти!

В раунде Было – не было шоу Хто зверху? 2025 каждый участник расскажет интересный личный факт, а команда соперников должна будет решить, было это на самом деле или нет. Таких невероятных историй о звёздах ты ещё не слышал! Какую ловушку своей команде устроил Артемий Егоров? Почему Владимир Дантес захотел изменить свою историю? И как откровенный рассказ Дарьи Петрожицкой заставил мужчин поскандалить? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск: смотреть от 23.10.2025
«Ирина Билык подарила мне туфли»: Лера Товстолес удивила историей

23 октября
«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
