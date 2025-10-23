Раунд, в котором все лгут! Смотри лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск, в котором ты узнаешь удивительные истории из жизни звёздных участников, а также увидишь, как звёзды умеют врать. Не пропусти!

В раунде Было – не было шоу Хто зверху? 2025 каждый участник расскажет интересный личный факт, а команда соперников должна будет решить, было это на самом деле или нет. Таких невероятных историй о звёздах ты ещё не слышал! Какую ловушку своей команде устроил Артемий Егоров? Почему Владимир Дантес захотел изменить свою историю? И как откровенный рассказ Дарьи Петрожицкой заставил мужчин поскандалить? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

