Безумный финал, который заставит тебя плакать от смеха! В восьмом раунде игрового шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск ты увидишь весёлое соревнование звёздных участников, которым пришлось искать свою вторую половинку. Как с этим заданием справились мужчины и женщины?

Шоу для всей семьи Хто зверху? 2025 покажет, на что готовы участники ради победы. В финале очки удваиваются, а значит есть шанс изменить счёт игры. Как этим воспользовались участники? Почему этот конкурс стал самым весёлым за всю игру? Кто из участников дерзко нарушал правила? И как обе команды забавно мешали соперникам заработать баллы? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и стань свидетелем эпической битвы между мужчинами и женщинами.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025