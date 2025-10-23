Смотрите также
Выпуск 5. Раунд 1. Сегодня справедливость их подвела? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 4. Даже ширма не выдержала этого безумия! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 5. Этот обмен ролями ты точно не забудешь! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 6. Артемий Егоров и немного невезения. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 8. Феерический финал! Найдут ли они свою вторую половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 октября

Музыкальный конкурс, который точно заставит тебя петь! Смотри игровое шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон выпуск 5, в котором мужчины и женщины покажут свои знания песен. В третьем раунде Пять слов шоу Нового канала Хто зверху? 2025 участникам нужно угадать музыкальную композицию с помощью пяти скрытых слов. Чем меньше клеток со словами они откроют, тем больше баллов получат в случае правильного ответа.

Ты не поверишь, но Дантес помогал девушкам! Да-да, даже его собственная команда на него обиделась. Почему капитан мужчин так сочувствовал женщинам? Какое его неожиданное предложение шокировало всех участников? И удалось ли девушкам угадать песню вслепую? Смотри онлайн развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

«Ирина Билык подарила мне туфли»: Лера Товстолес удивила историей

23 октября
«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
