Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск: смотреть от 23.10.2025

Такого ты ещё не видел! Пока девушки налаживали командную работу, парни сами себя запутали. Смотри игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон выпуск 5, в котором мужчины и женщины сразятся в эпическом баттле. В первом раунде Руки-ноги участникам нужно за девяносто секунд составить как можно больше слов с помощью рук и ног.

В этом конкурсе Хто зверху? 2025 звёздным участникам предстоит быстро научиться слаженно работать в команде. Но так ли это просто? Иногда даже вспомнить нужное слово достаточно сложно, а составить его – ещё большая проблема. Как справедливость загнала мужчин в тупик? Почему Владимир Дантес подарил слово соперницам? И помогло ли это девушкам выиграть конкурс? Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

