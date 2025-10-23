Смотрите также
Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск: смотреть от 23.10.2025

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 3. Такого ещё не было! Дантес играет за девушек? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 4. Даже ширма не выдержала этого безумия! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 5. Этот обмен ролями ты точно не забудешь! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 6. Артемий Егоров и немного невезения. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 8. Феерический финал! Найдут ли они свою вторую половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 октября

Такого ты ещё не видел! Пока девушки налаживали командную работу, парни сами себя запутали. Смотри игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон выпуск 5, в котором мужчины и женщины сразятся в эпическом баттле. В первом раунде Руки-ноги участникам нужно за девяносто секунд составить как можно больше слов с помощью рук и ног.

В этом конкурсе Хто зверху? 2025 звёздным участникам предстоит быстро научиться слаженно работать в команде. Но так ли это просто? Иногда даже вспомнить нужное слово достаточно сложно, а составить его – ещё большая проблема. Как справедливость загнала мужчин в тупик? Почему Владимир Дантес подарил слово соперницам? И помогло ли это девушкам выиграть конкурс? Смотри онлайн лучшее развлекательное шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

