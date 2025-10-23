А ты умеешь читать по губам? Смотри лучшее развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон выпуск 5, в котором звёздные капитаны Леся Никитюк и Владимир Дантес покажут своё умение чётко произносить слова. Во втором раунде шоу Нового канала Хто зверху? 2025 участникам нужно прочитать как можно больше слов по губам капитана, слушая в наушниках громкую музыку.

Задание не из лёгких! Кому повезёт больше – мужчинам или женщинам? Ты не поверишь, но сегодня в студии произойдёт нечто невероятное. Команда будет настолько искусно выполнять задание, что даже появятся подозрения в жульничестве. Возможно ли угадать практически каждое слово, которое говорит капитан? Оказывается, да. И сегодня ты станешь свидетелем беспрецедентной, впечатляющей игры. Какая команда установит новый рекорд шоу Хто зверху? 2025 и заставит соперников кусать локти от зависти? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 2025 выпуск 5 и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 3 раунд выпуск 5 Хто зверху? 14 сезон