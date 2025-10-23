Смотрите также
Смотрите также
Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 1. Сегодня справедливость их подвела? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 3. Такого ещё не было! Дантес играет за девушек? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 4. Даже ширма не выдержала этого безумия! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 5. Этот обмен ролями ты точно не забудешь! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 6. Артемий Егоров и немного невезения. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 8. Феерический финал! Найдут ли они свою вторую половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 октября

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

А ты умеешь читать по губам? Смотри лучшее развлекательное шоу для всей семьи Хто зверху? 14 сезон выпуск 5, в котором звёздные капитаны Леся Никитюк и Владимир Дантес покажут своё умение чётко произносить слова. Во втором раунде шоу Нового канала Хто зверху? 2025 участникам нужно прочитать как можно больше слов по губам капитана, слушая в наушниках громкую музыку.

Задание не из лёгких! Кому повезёт больше – мужчинам или женщинам? Ты не поверишь, но сегодня в студии произойдёт нечто невероятное. Команда будет настолько искусно выполнять задание, что даже появятся подозрения в жульничестве. Возможно ли угадать практически каждое слово, которое говорит капитан? Оказывается, да. И сегодня ты станешь свидетелем беспрецедентной, впечатляющей игры. Какая команда установит новый рекорд шоу Хто зверху? 2025 и заставит соперников кусать локти от зависти? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 2025 выпуск 5 и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025
Смотри онлайн 3 раунд выпуск 5 Хто зверху? 14 сезон

Новый каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск: смотреть от 23.10.2025
Новости проекта
Новости проекта
Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

«Ирина Билык подарила мне туфли»: Лера Товстолес удивила историей

23 октября
Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь