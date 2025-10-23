Раунд, в котором падают стены! На очереди конкурс Кто я? развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск. Ты увидишь эпический баттл двух участников из разных команд, а также беспрецедентный случай в студии: мужчины будут подсказывать своей сопернице. Что их к этому подтолкнуло?

В четвёртом раунде шоу для всей семьи команды будут отгадывать персонажа, изображённого на ширме. Сегодня девушкам будет настолько сложно, что даже соперники захотят им помочь, а судья Александр Педан не станет наказывать за дерзкие подсказки. Какое задание довело девушек до отчаяния? И удалось ли мужчинам угадать своего таинственного персонажа? Смотри онлайн лучшее игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

