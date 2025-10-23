Смотрите также
Смотрите также
Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 1. Сегодня справедливость их подвела? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 3. Такого ещё не было! Дантес играет за девушек? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 4. Даже ширма не выдержала этого безумия! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 5. Этот обмен ролями ты точно не забудешь! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 6. Артемий Егоров и немного невезения. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 8. Феерический финал! Найдут ли они свою вторую половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 октября

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Эти вопросы тебя точно поразят! На очереди седьмой раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск, в котором представитель каждой команды будет отвечать на вопросы капитана соперников, балансируя на шаткой стеклянной доске. Это конкурс на выдержку и невероятную сосредоточенность, ведь знать ответ на вопрос – мало. Нужно не забывать отвечать, когда пытаешься удержаться на скользкой поверхности.

В седьмом раунде участники шоу Хто зверху? 2025 снова всех удивили. Они не только знали ответы на коварные вопросы, но и в очередной раз установили новый рекорд. Представитель какой команды смог продержаться на доске до конца отведённого времени? Почему Дарья Петрожицкая взяла с собой на конкурс настоящий диплом? И кто победит в этом безумном соревновании: мужчины или женщины? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 2025 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

Смотри онлайн Хто зверху? 2025
Смотри онлайн 8 раунд выпуск 5 Хто зверху? 14 сезон

Новый каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск: смотреть от 23.10.2025
Новости проекта
Новости проекта
Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

«Ирина Билык подарила мне туфли»: Лера Товстолес удивила историей

23 октября
Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

«Моя мечта – сняться в комедийном боевике»: Леся Никитюк заговорила о продолжении актерской карьеры

17 октября
Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

«Зрители не будут довольны»: холостяк Тарас Цымбалюк – о давлении и хейте

16 октября
Показать больше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь