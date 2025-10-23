Эти вопросы тебя точно поразят! На очереди седьмой раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск, в котором представитель каждой команды будет отвечать на вопросы капитана соперников, балансируя на шаткой стеклянной доске. Это конкурс на выдержку и невероятную сосредоточенность, ведь знать ответ на вопрос – мало. Нужно не забывать отвечать, когда пытаешься удержаться на скользкой поверхности.

В седьмом раунде участники шоу Хто зверху? 2025 снова всех удивили. Они не только знали ответы на коварные вопросы, но и в очередной раз установили новый рекорд. Представитель какой команды смог продержаться на доске до конца отведённого времени? Почему Дарья Петрожицкая взяла с собой на конкурс настоящий диплом? И кто победит в этом безумном соревновании: мужчины или женщины? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 2025 5 выпуск и узнай ответы на эти вопросы.

