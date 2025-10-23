Смотрите также
Выпуск 5. Раунд 1. Сегодня справедливость их подвела? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 2. Это было невероятно! Они отгадали всё! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 3. Такого ещё не было! Дантес играет за девушек? Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 4. Даже ширма не выдержала этого безумия! Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 6. Артемий Егоров и немного невезения. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танец осы и другие коварные вопросы. Хто зверху? Сезон 14

Выпуск 5. Раунд 8. Феерический финал! Найдут ли они свою вторую половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 октября

Внимание! В студии настоящие рыбы! На очереди пятый раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск, в котором мужчины будут выполнять женскую работу и наоборот. Ты увидишь бешеное противостояние, во время которого девушки будут искать романтичную рыбу, а мужчины докажут, что они – прирождённые кулинары.

Шоу Хто зверху? 2025 ломает гендерные стереотипы! Кто придумал, что женщинам не место на рыбалке, а мужчинам – на кухне? Сегодня мы докажем обратное! Как в студии шоу для всей семьи Хто зверху? 2025 5 выпуск оказались настоящие рыбы? Смогут ли мужчины доказать, что они умелые кулинары и не хуже женщин разбираются в приготовлении блюд? И почему голодным лучше не приходить на этот конкурс? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и стань свидетелем неожиданного обмена ролями!

Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск: смотреть от 23.10.2025
