Внимание! В студии настоящие рыбы! На очереди пятый раунд развлекательного шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск, в котором мужчины будут выполнять женскую работу и наоборот. Ты увидишь бешеное противостояние, во время которого девушки будут искать романтичную рыбу, а мужчины докажут, что они – прирождённые кулинары.

Шоу Хто зверху? 2025 ломает гендерные стереотипы! Кто придумал, что женщинам не место на рыбалке, а мужчинам – на кухне? Сегодня мы докажем обратное! Как в студии шоу для всей семьи Хто зверху? 2025 5 выпуск оказались настоящие рыбы? Смогут ли мужчины доказать, что они умелые кулинары и не хуже женщин разбираются в приготовлении блюд? И почему голодным лучше не приходить на этот конкурс? Смотри онлайн игровое шоу Нового канала Хто зверху? 14 сезон 5 выпуск и стань свидетелем неожиданного обмена ролями!

Смотри онлайн Хто зверху? 2025

Смотри онлайн 6 раунд выпуск 5 Хто зверху? 14 сезон