Ці запитання тебе точно вразять! На черзі сьомий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск, в якому представник кожної команди відповідатиме на запитання капітана суперників, балансуючи на хиткій скляній дошці. Це конкурс на витримку та неабияку зосередженість, адже знати відповідь на запитання мало. Потрібно не забувати відповідати, коли намагаєшся втриматися на слизькій поверхні.

У сьомому раунді учасники шоу Хто зверху? 2025 знову всіх здивували. Вони не лише знали відповіді на підступні запитання, а в черговий раз встановили новий рекорд. Представник якої команди зміг протриматися на дошці до кінця визначеного часу? Чому Дар’я Петрожицька взяла із собою на конкурс справжній диплом? І хто виграє в цьому шаленому змаганні: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 5 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

