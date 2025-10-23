Дивіться також
Випуск 5. Раунд 1. Сьогодні справедливість їх підвела? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 2. Це було неймовірно! Вони відгадали все! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 3. Такого ще не було! Дантес грає за дівчат? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 4. Навіть ширма не витримала цього шаленства! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 5. Цей обмін ролями ти точно не забудеш! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 6. Артемій Єгоров і трішки невезіння. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 8. Феєричний фінал! Чи знайдуть вони другу половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 жовтня

Ці запитання тебе точно вразять! На черзі сьомий раунд розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск, в якому представник кожної команди відповідатиме на запитання капітана суперників, балансуючи на хиткій скляній дошці. Це конкурс на витримку та неабияку зосередженість, адже знати відповідь на запитання мало. Потрібно не забувати відповідати, коли намагаєшся втриматися на слизькій поверхні.

У сьомому раунді учасники шоу Хто зверху? 2025 знову всіх здивували. Вони не лише знали відповіді на підступні запитання, а в черговий раз встановили новий рекорд. Представник якої команди зміг протриматися на дошці до кінця визначеного часу? Чому Дар’я Петрожицька взяла із собою на конкурс справжній диплом? І хто виграє в цьому шаленому змаганні: чоловіки чи жінки? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 5 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 5 випуск: дивитися від 23.10.2025
