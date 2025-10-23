Дивіться також
23 жовтня

Раунд, в якому падають стіни! На черзі конкурс Хто я? розважального шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск. Ти побачиш епічний батл двох учасників різних команд, а також безпрецедентний випадок у студії: чоловіки підказуватимуть своїй суперниці. Що їх до цього змусило?

У четвертому раунді шоу для всієї сім’ї команди відгадуватимуть персонажа, який зображений на ширмі. Сьогодні дівчатам буде настільки складно, що навіть суперники захочуть їм допомогти, а суддя Олександр Педан не каратиме за зухвалі підказки. Яке завдання довело дівчат до відчаю? І чи вдалося чоловікам відгадати свого таємного персонажа? Дивись онлайн найкраще ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і дізнайся відповіді на ці заитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025
Дивись онлайн 5 раунд випуск 5 Хто зверху? 14 сезон

Хто зверху? 14 сезон 5 випуск: дивитися від 23.10.2025
23 жовтня
17 жовтня
16 жовтня
