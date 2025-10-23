Шалений фінал, який змусить тебе плакати від сміху! У восьмому раунді ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск ти побачиш веселе змагання зіркових учасників, яким довелося шукати другу половинку. Як із цим завданням впоралися чоловіки та жінки?

Шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025 покаже, на що здатні учасники заради перемоги. У фіналі бали подвоюються, а отже є шанс змінити рахунок гри. Як цим скористалися учасники? Чому цей конкурс став найвеселішим за всю гру? Хто з учасників зухвало порушував правила? І як обидві команди кумедно перешкоджали суперникам здобути бали? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і стань свідком епічної битви між чоловіками та жінками.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025