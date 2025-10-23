Дивіться також
Випуск 5. Раунд 1. Сьогодні справедливість їх підвела? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 2. Це було неймовірно! Вони відгадали все! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 3. Такого ще не було! Дантес грає за дівчат? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 4. Навіть ширма не витримала цього шаленства! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 5. Цей обмін ролями ти точно не забудеш! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 6. Артемій Єгоров і трішки невезіння. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танець оси та інші підступні запитання. Хто зверху? Сезон 14

23 жовтня

Шалений фінал, який змусить тебе плакати від сміху! У восьмому раунді ігрового шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск ти побачиш веселе змагання зіркових учасників, яким довелося шукати другу половинку. Як із цим завданням впоралися чоловіки та жінки?

Шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 2025 покаже, на що здатні учасники заради перемоги. У фіналі бали подвоюються, а отже є шанс змінити рахунок гри. Як цим скористалися учасники? Чому цей конкурс став найвеселішим за всю гру? Хто з учасників зухвало порушував правила? І як обидві команди кумедно перешкоджали суперникам здобути бали? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і стань свідком епічної битви між чоловіками та жінками.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025

Новий каналХто зверху?Сезон 14Хто зверху? 14 сезон 5 випуск: дивитися від 23.10.2025
