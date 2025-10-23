Раунд, в якому всі брешуть! Дивись найкраще розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск, в якому ти дізнаєшся дивовижні історії з життя зіркових учасників, а також побачиш, як зірки вміють брехати. Не пропусти!

У раунді Було-не було шоу Хто зверху? 2025 кожен учасник розповість цікавий особистий факт, а команди суперників повинні вирішити, чи було це насправді. Таких неймовірних історій про зірок ти ще не чув! Яку підставу для своєї команди влаштував Артемій Єгоров? Чому Володимир Дантес хотів змінити свою історію? Як відверта розповідь Дар’ї Петрожицької змусила чоловіків поскандалити? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

