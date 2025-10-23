Дивіться також
Випуск 5. Раунд 1. Сьогодні справедливість їх підвела? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 2. Це було неймовірно! Вони відгадали все! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 3. Такого ще не було! Дантес грає за дівчат? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 4. Навіть ширма не витримала цього шаленства! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 5. Цей обмін ролями ти точно не забудеш! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танець оси та інші підступні запитання. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 8. Феєричний фінал! Чи знайдуть вони другу половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 жовтня

Раунд, в якому всі брешуть! Дивись найкраще розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск, в якому ти дізнаєшся дивовижні історії з життя зіркових учасників, а також побачиш, як зірки вміють брехати. Не пропусти!

У раунді Було-не було шоу Хто зверху? 2025 кожен учасник розповість цікавий особистий факт, а команди суперників повинні вирішити, чи було це насправді. Таких неймовірних історій про зірок ти ще не чув! Яку підставу для своєї команди влаштував Артемій Єгоров? Чому Володимир Дантес хотів змінити свою історію? Як відверта розповідь Дар’ї Петрожицької змусила чоловіків поскандалити? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

«Ірина Білик подарувала мені туфлі»: Лєра Товстолєс здивувала історією

23 жовтня
«Моя мрія – знятись у комедійному бойовику»: Леся Нікітюк заговорила про продовження акторської кар’єри

17 жовтня
«Глядачі не будуть задоволені»: холостяк Тарас Цимбалюк – про тиск та хейт

16 жовтня
