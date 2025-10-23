Дивіться також
Випуск 5. Раунд 1. Сьогодні справедливість їх підвела? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 2. Це було неймовірно! Вони відгадали все! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 4. Навіть ширма не витримала цього шаленства! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 5. Цей обмін ролями ти точно не забудеш! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 6. Артемій Єгоров і трішки невезіння. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танець оси та інші підступні запитання. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 8. Феєричний фінал! Чи знайдуть вони другу половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 жовтня

Музичний конкурс, який точно змусить тебе співати! Дивись ігрове шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон випуск 5, в якому чоловіки та жінки покажуть свої знання пісень. У третьому раунді П’ять слів шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 учасникам потрібно відгадати музичну композицію за допомогою п’яти прихованих слів. Чим менше клітинок зі словами вони відкрить, тим більше балів отримають у разі правильної відповіді.

Ти не повіриш, але Дантес допомагав дівчатам! Так-так, навіть його власна команда на нього образилася. Чому капітан чоловіків так співчував жінкам? Яка його несподівана пропозиція шокувала всіх учасників? І чи вдалося дівчатам відгадати пісню наосліп? Дивись онлайн розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

