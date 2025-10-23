Дивіться також
23 жовтня

Такого ти ще не бачив! Поки дівчата налагоджували командну роботу, хлопці самі себе заплутували. Дивись ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон випуск 5, в якому чоловіки та жінки змагатимуться в епічному батлі. У першому раунді Руки-ноги учасникам потрібно за дев’яносто секунд скласти якомога більше слів за допомогою рук і ніг.

У цьому конкурсі Хто зверху? 2025 зірковим учасникам потрібно швидко навчитися злагоджено працювати в команді. Але чи це так просто? Іноді просто згадати потрібне слово досить важко, а скласти його ще більша проблема. Як справедливість загнала чоловіків у глухий кут? Чому Володимир Дантес подарував слово суперницям? І чи допомогло це дівчатам виграти в конкурсі? Дивись онлайн найкраще розважальне шоу Нового каналу Хто зверху? 14 сезон 5 випуск і дізнайся відповіді на ці запитання.

