А ти вмієш читати по губах? Дивись найкраще розважальне шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон випуск 5, в якому зіркові капітани Леся Нікітюк і Володимир Дантес покажуть своє вміння чітко вимовляти слова. У другому раунді шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 учасникам потрібно прочитати якомога більше слів по губах каптана, слухаючи в навушниках гучну музику.

Завдання не з легких! Кому з випробуванням пощастить більше: чоловікам чи жінкам. Ти не повіриш, але сьогодні в студії діятиметься щось неймовірне. Команда настільки вправно виконуватиме завдання, що навіть виникнуть підозри в шахрайстві. Чи можливо відгадати практично кожне слово, яке каже капітан? Виявляється, так. І сьогодні ти станеш свідком безпрецедентної, вражаючої гри. Яка команда поставить новий рекорд шоу Хто зверху? 2025 і змусить суперників кусати лікті від заздрощів? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 випуск 5 і дізнайся відповіді на ці запитання.

