Випуск 5. Раунд 1. Сьогодні справедливість їх підвела? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 3. Такого ще не було! Дантес грає за дівчат? Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 4. Навіть ширма не витримала цього шаленства! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 5. Цей обмін ролями ти точно не забудеш! Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 6. Артемій Єгоров і трішки невезіння. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 7. Панда кунг-фу, танець оси та інші підступні запитання. Хто зверху? Сезон 14

Випуск 5. Раунд 8. Феєричний фінал! Чи знайдуть вони другу половинку? Хто зверху? Сезон 14

23 жовтня

А ти вмієш читати по губах? Дивись найкраще розважальне шоу для всієї сім’ї Хто зверху? 14 сезон випуск 5, в якому зіркові капітани Леся Нікітюк і Володимир Дантес покажуть своє вміння чітко вимовляти слова. У другому раунді шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 учасникам потрібно прочитати якомога більше слів по губах каптана, слухаючи в навушниках гучну музику.

Завдання не з легких! Кому з випробуванням пощастить більше: чоловікам чи жінкам. Ти не повіриш, але сьогодні в студії діятиметься щось неймовірне. Команда настільки вправно виконуватиме завдання, що навіть виникнуть підозри в шахрайстві. Чи можливо відгадати практично кожне слово, яке каже капітан? Виявляється, так. І сьогодні ти станеш свідком безпрецедентної, вражаючої гри. Яка команда поставить новий рекорд шоу Хто зверху? 2025 і змусить суперників кусати лікті від заздрощів? Дивись онлайн ігрове шоу Нового каналу Хто зверху? 2025 випуск 5 і дізнайся відповіді на ці запитання.

Дивись онлайн Хто зверху? 2025
Дивись онлайн 3 раунд випуск 5 Хто зверху? 14 сезон

Хто зверху? 14 сезон 5 випуск: дивитися від 23.10.2025
23 жовтня

16 жовтня

