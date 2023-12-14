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14 грудня

Випуск 12. Раунд 8. Стрибки у фіналі. Хто зверху? Сезон 12

Дивися фінал Хто зверху? 12 сезон 12 випуск – учасники на коні! У цьому випуску на команди чекали стрибки на іграшкових конях. Усі гравці беруть участь у конкурсі у форматі естафети, одне за одним. Першими виїжджають на своїх плюшевих скакунах капітани. Їм треба доскакати до стовпчика, обійти його та повернутися до старту, після чого на конячку може сісти наступний учасник. У фіналі переможе та команда, учасники якої швидше пройдуть естафету та повернуться на старт. Хто цього разу подвоїв виграш і пішов із перемогою? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск на Новому каналі.

Дивіться онлайн випуск 12 Хто зверху 2023

Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 12 від 14.12.2023
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