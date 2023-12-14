У конкурсі По губах Хто зверху? 12 сезон 12 випуск Даша Кубік та Michelle Andrade влаштували танці, а потім почали активно розгадувати слова. Чи намагалася Леся Нікітюк підказувати команді, коли говорила слово зоря? Дізнайся просто зараз!

Антон Вельбой так вгадував слова у 12 випуску Хто зверху? 12 сезон, що суддя вирішив подякувати йому від імені всіх глядачів. Чим саме відзначився співак? Дізнайся просто зараз! А Роман Міщеряков повеселив усіх, коли почав видавати звуки пу-пу та ко-ко, намагаючись вгадати слово молоко. Яка команда мала більше правильних відповідей? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск.

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