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14 грудня

Випуск 12. Раунд 2. Суддя подякував WELLBOY від імені глядачів. Хто зверху? Сезон 12

У конкурсі По губах Хто зверху? 12 сезон 12 випуск Даша Кубік та Michelle Andrade влаштували танці, а потім почали активно розгадувати слова. Чи намагалася Леся Нікітюк підказувати команді, коли говорила слово зоря? Дізнайся просто зараз!

Антон Вельбой так вгадував слова у 12 випуску Хто зверху? 12 сезон, що суддя вирішив подякувати йому від імені всіх глядачів. Чим саме відзначився співак? Дізнайся просто зараз! А Роман Міщеряков повеселив усіх, коли почав видавати звуки пу-пу та ко-ко, намагаючись вгадати слово молоко. Яка команда мала більше правильних відповідей? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск.

Дивіться онлайн випуск 12 Хто зверху 2023

Дивіться онлайн 3 раунд випуск 12 Хто зверху 12 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Випуск 12 від 14.12.2023
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