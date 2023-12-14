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14 грудня

Хто зверху? Сезон 12. Випуск 12 від 14.12.2023

Дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск на Новому каналі! Влад Шевченко, Роман Міщеряков та Антон Вельбой міряються силами з жіночою командою. Проти них грають Даша Кубік, ROXOLANA та Michelle Andrade. Дивись у 12 випуску Хто зверху? 2023, хто виявився швидшим, сильнішим і розумнішим!

Коли розпочався раунд Руки-ноги, Богдан Шелудяк відразу ж спробував махнути рукою та піти. Яке запитання поставила Леся Нікітюк, через яке Богдан мав таку реакцію? Де хлопці втратили букву К? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск.

Дивіться онлайн випуск 11 Хто зверху 2023

Дивіться онлайн 2 раунд випуск 12 Хто зверху 12 сезон

Новий каналХто зверху?Сезон 12
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