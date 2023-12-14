У раунді Кнопка Хто зверху? 12 сезон 12 випуск хлопці грали ризиковано! Вони натискали на кнопку на перших нотах пісні, не будучи впевненими в тому, чи правильна це відповідь. Дівчата теж не боялися ризикувати і намагалися вгадати трек якнайшвидше. Хлопці сказали, що це нечесно, адже у 12 випуску Хто зверху? 2023 року в жіночій команді було відразу три співачки – Michelle Andrade, ROXOLANA і, звичайно ж, Леся Нікітюк. Леся Іванівна все чекала, коли в ефірі прозвучить пісня Гусі учасника WELLBOY. Чи дочекалася вона? І чому Богдан Шелудяк показав ведучій торс? Дізнайся просто зараз – дивися Хто зверху? 12 сезон 12 випуск на Новому каналі.

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