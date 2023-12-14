В раунде Кнопка Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск парни играли рискованно! Они нажимали на кнопку на первых же нотах песни, не будучи уверенными в том, правильный ли это ответ. Девушки тоже не боялись рисковать и пытались угадать трек как можно быстрее. Парни сказали, что это нечестно, ведь в 12 выпуске Хто зверху? 2023 в женской команде было сразу три певицы – Michelle Andrade, ROXOLANA и, конечно же, Леся Никитюк. Леся Ивановна все ждала, когда же в эфире прозвучит песня Гуси участника WELLBOY. Дождалась ли она? И почему Богдан Шелудяк показал соведущей торс? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск на Новом канале.

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