В конкурсе По губам Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск Даша Кубик и Michelle Andrade устроили танцы, а потом начали активно разгадывать слова. Пыталась ли Леся Никитюк подсказывать команде, когда говорила слово заря? Узнай прямо сейчас!

Антон Вельбой так угадывал слова в 12 выпуске Хто зверху? 12 сезон, что судья решил поблагодарить его от имени всех зрителей. Чем именно отличился певец? Узнай прямо сейчас! А Роман Мищеряков повеселил всех, когда начал издавать звуки пу-пу и ко-ко, пытаясь угадать слово молоко. У какой команды было больше правильных ответов? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск.

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