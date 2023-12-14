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Випуск 12. Раунд 6. Даша Кубик – розлучниця? Хто зверху? Сезон 12

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Випуск 12. Раунд 7. Богдан Шелудяк носив Michelle Andrade на руках. Хто зверху? Сезон 12

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Випуск 12. Раунд 8. Стрибки у фіналі. Хто зверху? Сезон 12

Випуск 12. Раунд 8. Стрибки у фіналі. Хто зверху? Сезон 12

14 декабря

Выпуск 12. Раунд 2. Судья поблагодарил WELLBOY от лица зрителей. Хто зверху? Сезон 12

В конкурсе По губам Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск Даша Кубик и Michelle Andrade устроили танцы, а потом начали активно разгадывать слова. Пыталась ли Леся Никитюк подсказывать команде, когда говорила слово заря? Узнай прямо сейчас!

Антон Вельбой так угадывал слова в 12 выпуске Хто зверху? 12 сезон, что судья решил поблагодарить его от имени всех зрителей. Чем именно отличился певец? Узнай прямо сейчас! А Роман Мищеряков повеселил всех, когда начал издавать звуки пу-пу и ко-ко, пытаясь угадать слово молоко. У какой команды было больше правильных ответов? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск.

Смотрите онлайн выпуск 12 Хто зверху 2023

Смотрите онлайн 3 раунд выпуск 12 Хто зверху 12 сезон

Новый каналХто зверху?Сезон 12Хто зверху? Сезон 12. Выпуск 12 от 14.12.2023
Новости проекта
Новости проекта
«В Новогоднюю ночь из-за меня разошлась пара»: Даша Кубик шокировала признанием

«В Новогоднюю ночь из-за меня разошлась пара»: Даша Кубик шокировала признанием

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