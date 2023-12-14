Не пропусти самые интересные истории в Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск! Участники рассказали неожиданные факты о себе, а их оппоненты должны были догадаться, правда это или ложь. Влад Шевченко утверждает, что он – выпускник факультета ТикТока. Даша Кубик призналась, что невольно стала разлучницей. Антон Вельбой рассказал историю о том, как придумал гимн для родного села. А Леся Никитюк рассказала жуткую историю про педикюр, который ей делали при помощи болгарки. Что из этих историй – правда? Узнай прямо сейчас – смотри Хто зверху? 12 сезон 12 выпуск.

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